Татьяна Навка — Анне Семенович: я тебя обожаю! Женская дружба даже на льду существует

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с нём рождения актрису, певицу и телеведущую Анну Семенович, которая ранее выступала в фигурном катании. Вчера, 1 марта, Семенович исполнился 41 год.
«Моя прекрасная девочка, Анна Семенович, с днём рождения! Просто будь счастлива, свети и радуй этот мир своим сиянием! Наш лучик бесконечного позитива, радости и жизнелюбия! Ты знаешь, я тебя обожаю! Женская дружба даже на льду существует. Проверено годами и ситуациями! Творческого вдохновения, нереального успеха и главное, женского счастья!» — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
Анна Семенович в паре с Владимиром Фёдоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy: в 1996 и 1997 годах. Кроме того, в 1992 году она паре с Денисом Самохиным заняла восьмое место на чемпионате мира среди юниоров. Также она становилась призёром чемпионата России и таких турниров, как NHK Trophy и Skate America.
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