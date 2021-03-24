«Как обидно!» Ягудин отреагировал на ошибку Трусовой в короткой программе на ЧМ-2021

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал прокат короткой программы Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме. Фигуристка не сумела исполнить каскад, неудачно приземлившись с тройного лутца. На данный момент Трусова занимает только десятое место.

«Обидно складывается ситуация. Я не стал говорить в эфире о том, что видел на утренней тренировке. Ну не шёл тройной аксель у Саши. Двукратный олимпийский чемпион Женя Плющенко и Саша Трусова планировали исполнить тройной аксель в короткой программе. Но потом, проанализировав произошедшее утром, как мы видим, она не пошла на тройной аксель в короткой программе.

Но как обидно! Она сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп раз десять на раскатке. Тройной лутц — это тот элемент, который она прыгает с закрытыми глазами, в любое время разбуди её, без разминки. К сожалению, прекрасная талантливая спортсменка не справилась.

Это абсолютно непонятно. Моё ощущение — она просто перекрутила тройной лутц. Она владеет всеми четверными элементами. Больше в мире никто на это не способен. Конечно, она очень много теряет на том, что должна была исполнить каскад, а в итоге засчитан с ошибкой тройной лутц, без комбинации. Я не представляю, что сейчас переживает сама Саша. Обидно», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе на чемпионате мира