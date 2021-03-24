«На разрыв аорты!» Ягудин — о прокате короткой программы Щербаковой на чемпионате мира

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал прокат короткой программы Анны Щербаковой на чемпионате мира в Стокгольме. Фигуристка справилась с прокатом, побила личный рекорд и захватила лидерство.

«Как Татьяна Анатольевна любит говорить, на разрыв аорты! Боже мой! Спасибо тебе, Анечка. Спасибо огромное за этот божественный, проникновенный прокат. На нас так удивлённо смотрели комментаторы из других стран! Мы исполняли элементы вместе с Этери Георгиевной, Сергеем Дудаковым и, конечно, главной героиней сегодняшнего вечера Анечкой Щербаковой. Мы видели многие чистые прокаты в исполнении Ани, но это были соревнования на территории Российской Федерации. Это первый выход на мировую арену, и это сразу чемпионат мира. Глейхенгауз тоже с нами прыгал. Вместе с нами прыгала вся страна!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Анна Щербакова побила личный рекорд в короткой программе на чемпионате мира