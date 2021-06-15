«Русские русских ненавидят». Оксана Баюл отреагировала на перепалку Губерниева и Бузовой
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала словесную перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в телеэфире. Бузова начала плакать, когда Губерниев несколько раз задал ей одинаковые вопросы и попытался добиться ответов.
«Русские русских ненавидят. У меня сомнения нет никакого, что этот человек хочет показаться лучше, чем он есть. Бузова, ты супер, не обращай на них внимания», — написала Баюл в своём «инстаграме».
Оксана Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.
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