«Русские русских ненавидят». Оксана Баюл отреагировала на перепалку Губерниева и Бузовой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала словесную перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в телеэфире. Бузова начала плакать, когда Губерниев несколько раз задал ей одинаковые вопросы и попытался добиться ответов.

«Русские русских ненавидят. У меня сомнения нет никакого, что этот человек хочет показаться лучше, чем он есть. Бузова, ты супер, не обращай на них внимания», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Оксана Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.