Подопечные Тутберидзе Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Бостоне

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на международном турнире Cranberry Cup в Бостоне (США). Российская пара набрала 75,97 балла по итогам своего выступления. Вторыми стали американцы Алекса Книрим и Брендан Фрэйзер (69,83), а тройку лучших замкнули ещё одни представители США — Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (68,90).

Напомним, личными тренерами Тарасовой и Морозовой в сезоне-2021/2022 являются Этери Тутберидзе и Максим Траньков. Тутберидзе отправилась в США вместе с подопечными.

Произвольная программа на турнире пройдёт 15 августа в 23:45 мск.

Тарасова и Морозов — серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трёхкратные призёры чемпионата мира, двукратные чемпионы Европы.