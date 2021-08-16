В ФФККР ответили, может ли Москва претендовать на проведение отменённого этапа Гран-при
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил, может ли Москва принять отменённый из-за коронавируса этап Гран-при в китайском Чунцине. Он должен был состояться с 5 по 7 ноября 2021 года.
«Этапы серии Гран-при жёстко регламентированы по срокам. Очень жалко, что в Китае не будет этих соревнований, потому что Китай очень давно проводит эту серию. Не думаю, что из-за отмены произойдёт что-то страшное. Более чем уверен, что найдётся достаточное количество стран-кандидатов для проведения этого этапа. Россия уже проводит этап Гран-при в Сочи, поэтому обсуждать возможность провести в Москве ещё один этап не стоит, это вряд ли возможно», — приводит слова Когана «Р-Спорт».
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