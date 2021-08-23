«Родилась русской, а умру американкой». Оксана Баюл — о смене гражданства

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый смене гражданства, о которой она объявила ранее.

Публикация доступна в «инстаграме» Оксаны Баюл.

«Я всех за всё благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живёт в США и имеет гражданство этой страны.

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.

Новость по теме Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины