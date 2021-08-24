Оксана Баюл опубликовала фото с флагом США в День Независимости Украины

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины опубликовала в «Инстаграме» фото с американским флагом. Ранее она объявила о смене украинского гражданства на американское.

Публикация доступна в «инстаграме» Оксаны Баюл.

«Если тебя не любят – не выпрашивай любовь. Если тебе не верят – не оправдывайся. Если тебя не ценят — не доказывай. Уважай себя настолько, чтобы в любой момент, ты мог встать и уйти, не пожалев об этом!» — прокомментировала Баюл пост.

Отметим, что спустя несколько часов после публикации Баюл запретила пользователям оставлять комментарии под снимком.

Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.