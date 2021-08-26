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Украинские фигуристы могут не выступить на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

Украинские фигуристы могут не выступить на этапе юниорского Гран-при в Красноярске
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В Федерации фигурного катания Украины прокомментировали отсутствие представителей страны в официальном списке участников четвёртого этапа юниорского Гран-при, который пройдёт с 15 по 18 сентября в Красноярске.

При этом уже известно, что на других этапах серии (в Куршевеле, Кошице и Любляне) украинские фигуристы примут участие.

«На 90 процентов сборной Украины в Красноярске не будет. Но давайте для начала переживём этап юниорского Гран-при в Куршевеле. И потом уже будет известно на все сто процентов, едем или нет. Надо немножко подождать. После этапа во Франции будет решено точно.

В других видах спорта украинские атлеты не приезжают в Россию по разным причинам: и политика играет, и сами спортсмены не хотят. В общем, есть много причин не ехать в Россию. В данном случае… Пусть сначала пройдёт этап в Куршевеле. Решения ещё нет. Два года назад мы тоже не участвовали в российском этапе юниорского Гран-при, зато в прошлом году наша пара Назарова/Никитин выступала на взрослом Гран-при в Москве. Так что давайте подождём окончательного решения. Через несколько дней будет всё известно», — цитирует представителя украинской федерации Sport24.

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