Алина Загитова ответила на вопрос о завершении карьеры

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о дальнейшем продолжении карьеры.
«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке. Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года — за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — приводит слова Загитовой «Комсомольская правда».
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.
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