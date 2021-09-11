Парник Владимир Морозов поделился впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе.

«Мы успели выступить на соревнованиях с предыдущей программой, получили отзывы, почитали комментарии — мнения разделились. Решили, что надо поменять музыку. Концепция новой программы – образ Пигмалиона и Галатеи. В начале программы она абсолютно неподвижна, но потом оживает. А в конце она всё равно становится статуей, потому что для меня, для Пигмалиона, – это сон.

Мы очень рады, что у нас получилось стать членами группы Этери Георгиевны. Огромная благодарность, что дали шанс, что у нас есть свой лёд, что мы обрели свой дом. Для нас это много значит, потому что у нас большая сплочённая команда», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.