Леонова — о предложении Жулина: не очень хороший стимул для возрастных спортсменок

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировал предложение тренера Александра Жулина выставлять дополнительные баллы возрастным спортсменкам.



По мнению Жулина, это отразится на их мотивации не завершать карьеру слишком рано, а Елизавета Туктамышева с такой помощью точно попадёт на Олимпийские игры 2022 года.



«В такой инициативе совершенно нет нужды. Ту же Лизу стали лучше судить. К тому же, думаю, это не очень хороший стимул для возрастных спортсменок, чтобы кататься дальше. Веса особого это не будет иметь. Такие незначительные баллы, конечно, можно добавлять, но это так себе надбавка, если честно — ничего особенного», — цитирует Леонову Sport24.

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