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Степанова: это наши первые соревнования и нам не хватало уверенности

Степанова: это наши первые соревнования и нам не хватало уверенности
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Российская фигуристка Александра Степанова поделилась эмоциями от выступления на третьем этапе Гран-при, которое в эти дни проходит в Турине (Италия). В дуэте с Иваном Букиным Степанова стала третьей по итогам ритм-танца. Промежуточное лидерство удерживают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Это наши первые соревнования. Нам не хватало уверенности сегодня, конечно хотелось бы ещё где-то покататься перед стартом, но уж как получилось… Мы старались, сделали всё, что могли, и завтра соберёмся и прокатаем нашу любимую программу», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.

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