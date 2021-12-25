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«Принцесса» Анна на льду, Туктамышева сорвала тройной аксель. Фото второго дня ЧР

«Принцесса» Анна на льду, Туктамышева сорвала тройной аксель. Фото второго дня ЧР
Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова
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Вчера, 24 декабря, прошёл второй день чемпионата России по фигурному катанию.

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, во второй раз подряд выиграли чемпионат России. В первый раз они одержали победу год назад, в сезоне-2020/2021. До этого они четырежды подряд завоёвывали серебро. На чемпионате России в Санкт-Петербурге Степанова и Букин по сумме двух прокатов заработали 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).

У женщин короткую программу выиграла Камила Валиева. Она набрала 90,38 балла.

Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла. Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Лучшие кадры второго дня чемпионата России по фигурному катанию — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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