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Ягудин: гипотетически мы можем получить на ОИ весь пьедестал в женском одиночном катании

Ягудин: гипотетически мы можем получить на ОИ весь пьедестал в женском одиночном катании
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Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин оценил перспективы российских фигуристок на проходящем в Таллине чемпионате Европы и предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Бельгийская спортсменка Луна Хендрикс абсолютно заслуженно находится там, где она находится, но произвольная программа расставит всё по своим местам. Напомню, что все три российские фигуристки имеют четверные в арсенале.

Конечно, женское одиночное катание доминирует не только на европейском, но и на мировом пространстве. Чисто гипотетически мы можем получить весь олимпийский пьедестал в женском одиночном катании. Такого ещё никогда не было», — сказал Алексей Ягудин в интервью эстонскому изданию Postimees.

Напомним, короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине с новым мировым рекордом — 90,45 балла — выиграла россиянка Камила Валиева. Бельгийка Луна Хендрикс (76,25 балла) стала второй. На третьем месте разместилась представительница РФ Александра Трусова (75,13), на четвёртом — её соотечественница Анна Щербакова (69,05).

Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 15 января.

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