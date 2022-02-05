Камила Валиева выступит в командном турнире на Олимпийских играх с короткой программой
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Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева выступит за сборную России в командном олимпийском турнире с короткой программой.
Расписание второго соревновательного дня командного турнира фигуристов на Играх в Пекине включает короткие программы у женщин и произвольные у мужчин. Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.
Сборная России занимает второе место после первого дня командного турнира, у команды 26 очков. Лидируют в соревновании США (28 очков).
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