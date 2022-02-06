Марк Кондратюк получил за произвольную программу 181,65 балла

В воскресенье, 6 февраля, в рамках командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине свои произвольные программы представляют мужчины.



Представитель России Марк Кондратюк вышел на лёд третьим в первой разминке. Он чисто выполнил два четверных сальхова во второй части программы. За своё выступление он получил оценку 181,65 балла.



После своего выступления Кондратюк занимает промежуточное первое место.



Во время проката Кондратюка на трибуне стадиона «Кэпитал Индор Стэдиум» присутствовала и 15-летняя Камила Валиева, ранее в воскресенье выигравшая короткую программу среди женщин.



В короткой программе в пятницу, 4 февраля, Марк Кондратюк показал третий результат. За своё выступление он получил 95,81 балла. Победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен. Второе место в ней занял японец Сёма Уно.



Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир



Турнирная таблица после четырёх программ

1. Россия — 36.

2. США — 34.

3. Япония — 29.

4. Канада — 24.

5. Китай — 22.

6. Грузия — 22.

7. Италия — 20.

8. Чехия — 15.

9. Германия — 8.

10. Украина — 8.



Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

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