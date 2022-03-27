Медведева удивляла Кондратюка, Загитова дергала за косу Щербакову. Лучшие фото турнира

26 марта в Саранске прошел второй день Кубка Первого канала по фигурному катанию.

В мужском одиночном катании безупречно откатал «Щелкунчика» Михаил Коляда. Тройной лутц, четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель и оценка 106,41 балла.

В спортивных парах победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Столь же чистый прокат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место.

Завершился второй день Кубка Первого канала в Саранске короткими программами в женском одиночном катании. Первой на лёд вышла Камила Валиева. Для неё это было первое выступление после Олимпийских игр – 2022. Её оценка — 83,63 балла. Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу под Freedom певицы Beyoncé и Кендрика Ламара. Судьи оценили её прокат в 81,63 балла. Завершавшая соревновательный день Анна Щербакова также чисто исполнила свою программу: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп. Её оценка — 82,90 балла.

Лучшие кадры второго дня Кубка Первого канала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.