Медведева удивляла Кондратюка, Загитова дергала за косу Щербакову. Лучшие фото турнира

26 марта в Саранске прошел второй день Кубка Первого канала по фигурному катанию.
В мужском одиночном катании безупречно откатал «Щелкунчика» Михаил Коляда. Тройной лутц, четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель и оценка 106,41 балла.
В спортивных парах победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Столь же чистый прокат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место.
Завершился второй день Кубка Первого канала в Саранске короткими программами в женском одиночном катании. Первой на лёд вышла Камила Валиева. Для неё это было первое выступление после Олимпийских игр – 2022. Её оценка — 83,63 балла. Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу под Freedom певицы Beyoncé и Кендрика Ламара. Судьи оценили её прокат в 81,63 балла. Завершавшая соревновательный день Анна Щербакова также чисто исполнила свою программу: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп. Её оценка — 82,90 балла.
Лучшие кадры второго дня Кубка Первого канала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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