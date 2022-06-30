Вайцеховская не согласилась с мнением Тарасовой о смене гражданства фигуристами

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о возможности смены гражданства российскими фигуристами, отстранёнными от участия в международных соревнованиях.

Вайцеховская не согласилась с мнением Татьяны Тарасовой, ранее заявившей, что на волне обсуждения возможной смены гражданства Дианы Дэвис и Глеба Смолкина другие фигуристы тоже задумаются об этом, «чтобы год не сидеть без дела».

«Во-первых, «без дела» — понятие сильно условное: российских фигуристов ждёт большая серия хорошо оплачиваемых выступлений и конкуренция на этих стартах всяко будет сопоставима с той, что бывает на отдельных этапах Гран-при. Из минусов — возможный пропуск чемпионатов Европы и мира, но совершенно не исключаю, что спортсмены могут быть допущены к главным стартам: подвижки в этом направлении в целом ряде видов спорта уже начались.

Во-вторых, что в данном случае означает «рассматривать такую же возможность»? Фигуристы, которые родились в Америке, Канаде, европейских и не слишком европейских странах, у нас толпами не ходят. Соответственно, смену гражданства можно рассматривать в очень усечённом варианте выбора возможных стран, и сразу встаёт вопрос: «Ради чего?» Ради того, чтобы через пару-тройку лет попасть на большие чемпионаты и выйти под флагом условного Азербайджана или Турции против российских соперников, которые к тому времени наверняка вернутся на международный уровень? Ну, для кого-то вариант, конечно. И абсолютно не вариант для тех, кто претендует на лидирующие позиции в сборной России. Потому что в этом случае стоит навсегда забыть о такой симпатичной во всех отношениях вещи, как олимпийский командный турнир.

В-третьих, ни одна страна мира не оплачивает подготовку своих фигуристов-«сборников» в том объёме, в котором это делается в России. Прежде чем от таких денег отказываться, по любому стоит всё обдумать и взвесить. И задать себе вопрос: готов ли ты сам нести все эти расходы?

И совершенно очевидно, что кейс Дэвис/Смолкина стоит здесь вообще особняком. Делать на этом примере какие-то обобщения и далеко идущие прогнозы я бы точно не стала», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Информация о возможном переходе в сборную США Дэвис и Смолкина появилась накануне с подачи американского журналиста Дэвида Лиса, который не только сообщил о просмотре фигуристов в США, но и предоставил их брачное свидетельство.