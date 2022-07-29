«У Лизы всё получится». Бестемьянова — об изучении Туктамышевой четверных прыжков

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об изучении 25-летней Елизаветой Туктамышевой четверных прыжков.
Туктамышева, которая ранее исполняла на тренировках только четверной тулуп, в нынешнее межсезонье изучает сальхов и лутц в четыре оборота. Пока на «удочке».
«Я думаю, что у Лизы всё получится. У нее прекрасные тройные прыжки — почему она не сможет сделать и четверные? Очень за неё рада.
Отстранение фигуристов от международных соревнований? Кто ж запретит спортсменам развиваться, быть лучшей версией себя вчерашней? Никто. Молодец.
Какой из четверных прыжков дастся ей лучше? Тут сказать нельзя, это все индивидуально», — приводит слова Бестемьяновой «Газета.Ru».
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021.
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