«Главное, чтоб Алина не получила по лицу». Тарасова — о возвращении Загитовой на ринг

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на боксёрский ринг.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что собирается организовать новый бой для Загитовой. 25 июня Алина и боксёр Олег Саитов провели мастер-класс по боксу в рамках Дня московского спорта в Лужниках. Саитов назвал фигуристку талантливой ученицей и похвалил за координацию движений.



«Я думаю, что такие бои делаются именно для привлечения внимания. Сам вид спорта появился как очень зрелищное и эмоциональное шоу. Подобные мероприятия не дискредитируют бокс, а, наоборот, дают ему популярности. Главное, чтоб Алина не получила по лицу. Только об этом беспокоюсь, а так хорошая идея», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».