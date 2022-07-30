«Главное, чтоб Алина не получила по лицу». Тарасова — о возвращении Загитовой на ринг

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на боксёрский ринг.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что собирается организовать новый бой для Загитовой. 25 июня Алина и боксёр Олег Саитов провели мастер-класс по боксу в рамках Дня московского спорта в Лужниках. Саитов назвал фигуристку талантливой ученицей и похвалил за координацию движений.
«Я думаю, что такие бои делаются именно для привлечения внимания. Сам вид спорта появился как очень зрелищное и эмоциональное шоу. Подобные мероприятия не дискредитируют бокс, а, наоборот, дают ему популярности. Главное, чтоб Алина не получила по лицу. Только об этом беспокоюсь, а так хорошая идея», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».
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