Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова: нравится программа Семененко. Жалко, что он не сделал сложные элементы

Бестемьянова: нравится программа Семененко. Жалко, что он не сделал сложные элементы
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги первого дня контрольных прокатов сборной России в мужском одиночном катании.

«Очень хорошие впечатления остались от сегодняшних прокатов, практически у всех были хорошие программы, все творчески развиваются. Мне очень нравится программа Жени Семененко, но я уже видела, её показывали. Жалко, что он потом не сделал сложные элементы.

Мне очень понравилось программа Марка Кондратюка, интересно было наблюдать за Петром Гуменником. Очень красивая программа была также у Андрея Мозалёва», – приводит слова Бестемьяновой Metaratings.

Семененко не успел до конца восстановиться после травмы, полученной на сборе в Куршевеле, и исполнял программу с облегчённым контентом.

Первый день контрольных прокатов позади. Завтра встречаемся на произволках! Онлайн Первый день контрольных прокатов позади. Завтра встречаемся на произволках! Онлайн
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022