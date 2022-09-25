Бестемьянова: нравится программа Семененко. Жалко, что он не сделал сложные элементы
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги первого дня контрольных прокатов сборной России в мужском одиночном катании.
«Очень хорошие впечатления остались от сегодняшних прокатов, практически у всех были хорошие программы, все творчески развиваются. Мне очень нравится программа Жени Семененко, но я уже видела, её показывали. Жалко, что он потом не сделал сложные элементы.
Мне очень понравилось программа Марка Кондратюка, интересно было наблюдать за Петром Гуменником. Очень красивая программа была также у Андрея Мозалёва», – приводит слова Бестемьяновой Metaratings.
Семененко не успел до конца восстановиться после травмы, полученной на сборе в Куршевеле, и исполнял программу с облегчённым контентом.
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