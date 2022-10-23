Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выиграли первый этап Гран-при России

В Москве завершились соревнования спортивных пар в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионами турнира стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, в сумме набравшие 224,47 балла.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Спортивные пары. Итоги

1. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – 224,47.

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 221,07.

3. Дарья Бояринцева и Роман Плешков – 207,27.

4. Виктория Васильева и Роман Запорожец – 179,17.

5. Агния Свинцицкая и Владимир Следь – 134,80.

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