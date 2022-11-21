Евгений Плющенко — о мобилизованном муже Липницкой: сказал, что будет защищать Отечество

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил информацию о мобилизации бывшего фигуриста Владислава Тарасенко. Ранее сообщалось, что Тарасенко получил повестку и явился в военкомат, после чего его направили на подготовку на полигон в Алабино (Подмосковье).
«Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребёнок, но он всё равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю. Говорил ли ему какие-то напутственные слова? Это личное», — цитирует Плющенко «РИА Новости Спорт».
Владислав Тарасенко является мужем олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой. Летом 2020 года у Тарасенко и Липницкой родилась дочь.
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