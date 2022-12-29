Камила Валиева — о номере «Уэнсдей»: взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева высказалась о показательном номере на чемпионат России по фигурному катанию в образе главной героини под музыку из сериала «Уэнсдей».
«Взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет ещё много подобного.
Есть ли мечта станцевать под какую-то музыку или в каком-то образе? Не знаю. У меня мечта под какую-нибудь современную музыку откатать программу», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро».
Ранее дизайнер Светлана Герасимова рассказала, как создавалось платье Камилы Валиевой для показательного номера.
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