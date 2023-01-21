Зинина не смогла самостоятельно покинуть лёд после падения на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анастасия Зинина упала с лутца на Кубке Первого канала. После падения она не смогла самостоятельно подняться. Спортсменке помогла врачебная бригада, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

На данный момент команда Алины Загитовой продолжает лидировать на Кубке Первого канала после коротких программ мужчин. Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января. По итогам выступления мужчин-одиночников у сборной Загитовой 513,53 балла. Команда Валиевой набрала 512,41 балла.

Также на Кубке Первого канала выступают другие женщины-одиночницы: Алина Горбачёва, Софья Самоделкина, Вероника Яметова, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева. Напомним, на первом этапе свои программы представляли спортивные пары.

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