Муравьёва прокомментировала момент с падением Зининой на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала момент с падением Анастасии Зининой на Кубке Первого канала.

«Момент с Настей? Если бы я сидела вместе с ребятами, я бы, конечно, очень расстроилась. Но я старалась перед прокатом ни о чём лишнем не думать и настраиваться на чистый прокат. Если даже что-то случилось, я всё равно не должна подвести свою команду», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Анастасия Зинина упала с лутца во время своего проката на Кубке Первого канала. После падения она не смогла самостоятельно подняться. Спортсменке помогла врачебная бригада.



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