Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гущина заменит упавшую Зинину в команде Валиевой на Кубке Первого канала

Гущина заменит упавшую Зинину в команде Валиевой на Кубке Первого канала
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Гущина выступит на Кубке Первого канала вместо Анастасии Зининой, которая не смогла самостоятельно подняться со льда после падения во время короткой программы. Спортсменке помогла врачебная бригада. Затем стало известно, что Зинину отвезли в больницу на обследование.

По итогам первого соревновательного дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла. Турнир проходит в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» с 21 по 22 января.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.

«Я не согласна! Мой спортсмен старался». Команду Загитовой оштрафовали — Алина негодует! «Я не согласна! Мой спортсмен старался». Команду Загитовой оштрафовали — Алина негодует!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023