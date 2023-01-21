Гущина заменит упавшую Зинину в команде Валиевой на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Ксения Гущина выступит на Кубке Первого канала вместо Анастасии Зининой, которая не смогла самостоятельно подняться со льда после падения во время короткой программы. Спортсменке помогла врачебная бригада. Затем стало известно, что Зинину отвезли в больницу на обследование.

По итогам первого соревновательного дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла. Турнир проходит в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» с 21 по 22 января.

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