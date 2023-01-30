Мишина и Галлямов объяснили, почему не беспокоились о музыке произвольной программы на ОИ

Олимпийские чемпионы в команде, бронзовые призёры Игр-2022 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как воспринимали шквал критики, обрушившийся на их олимпийскую произвольную программу из-за музыки Георгия Свиридова «Время, вперёд».

«Мы отдавали себе отчёт в том, что есть музыка, которую можно слушать на концертах или в наушниках, а есть такая, под которую нужно выходить и выигрывать», — приводит слова Галлямова RT.

«Тамара Николаевна (Москвина) тогда довольно долго убеждала нас, что это хороший выбор. Наверное, пару месяцев, если не дольше. Моё отношение к музыке поменялось, когда мы начали кататься под неё на соревнованиях и я увидела, что наша произвольная программа никого не оставляет равнодушной. Кому-то очень нравится, кому-то — категорически нет, но об этом постоянно говорили. Для меня это стало гарантией того, что постановку наверняка запомнят. И мы перестали по этому поводу переживать», — сказала Мишина.