Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Как же я долго к этому шла». Петросян поделилась эмоциями после победы в финале Гран-при

«Как же я долго к этому шла». Петросян поделилась эмоциями после победы в финале Гран-при
Комментарии

Победительница финала Гран‑при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Аделия Петросян поделилась эмоциями после победы, поблагодарив тренеров и болельщиков.

«Важная для меня победа. Спасибо моим тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку. Как же долго я к этому шла», — написала фигуристка в своём телеграм‑канале.

Напомним, из-за травмы 15-летняя Петросян, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, участвовала только в одном этапе Гран-при и не прошла отбор, однако получила право стартовать в финале. Она стала лучшей как в короткой, так и в произвольной программе, набрав в сумме 255,01 балла. Второе место по итогам соревнований заняла Камила Валиева (241,76), третью строчку заняла Елизавета Туктамышева (241,61).

Новость по теме
Чемпионский прокат Аделии Петросян с четверным флипом в финале Гран-при России. Видео
Валиева больше не лучшая? У Тутберидзе появилась ещё одна новая чемпионка Валиева больше не лучшая? У Тутберидзе появилась ещё одна новая чемпионка
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023