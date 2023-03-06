«Как же я долго к этому шла». Петросян поделилась эмоциями после победы в финале Гран-при
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Победительница финала Гран‑при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Аделия Петросян поделилась эмоциями после победы, поблагодарив тренеров и болельщиков.
«Важная для меня победа. Спасибо моим тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку. Как же долго я к этому шла», — написала фигуристка в своём телеграм‑канале.
Напомним, из-за травмы 15-летняя Петросян, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, участвовала только в одном этапе Гран-при и не прошла отбор, однако получила право стартовать в финале. Она стала лучшей как в короткой, так и в произвольной программе, набрав в сумме 255,01 балла. Второе место по итогам соревнований заняла Камила Валиева (241,76), третью строчку заняла Елизавета Туктамышева (241,61).
Новость по темеЧемпионский прокат Аделии Петросян с четверным флипом в финале Гран-при России. Видео
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