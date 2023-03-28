«Хочется плюнуть на всех и никуда не ехать». Жулин — о рекомендациях МОК

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин не стал скрывать разочарования от рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Напомним, на прошедшем сегодня в Лозанне исполкоме организации её глава Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.

«Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Хоть как-то допускают, и то… Хочется плюнуть на всех и никуда не ехать. Просто уже настолько надоело, что они над нами издеваются, как над какими-то подопытными кроликами. А кто издевается-то? Посмотрели бы сами на себя — трансгендеры конченые. В общем, я расстроен», — сказал Жулин в интервью «РИА Новости Спорт».