Фигурист Иван Попов рассказал, на кого равняется в фигурном катании
Поделиться
18-летний российский фигурист Иван Попов, тренирующийся в группе Ирины Смирновой, рассказал, на кого равняется в фигурном катании.
Попов родом из Волгограда, как и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Следил ли за знаменитым земляком? Когда я был маленький, я просто приходил на каток и мне нравилось тренироваться, я не следил за лидерами. А потом, когда переехал в Москву, стал более профессионально относиться к спорту и следить за лидерами мирового фигурного катания: Юдзуру Ханю, Нэйтаном Ченом, Денисом Теном. На них равнялся.
Равняюсь ли сейчас на кого-нибудь? Да, сейчас стремлюсь кататься, наверное, как Сёма Уно, а прыгать как Нэйтан Чен», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:43
-
13:21
-
13:16
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
11:17
-
10:45
-
10:44
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
06:56
- 17 апреля 2023
-
23:38
-
21:26
-
21:12
-
21:02
-
19:11
-
18:45
-
17:42
-
17:16
-
17:00
-
16:22
-
16:18
-
11:54
Партнерский контент