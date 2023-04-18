Фигурист Иван Попов рассказал, на кого равняется в фигурном катании

18-летний российский фигурист Иван Попов, тренирующийся в группе Ирины Смирновой, рассказал, на кого равняется в фигурном катании.

Попов родом из Волгограда, как и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Следил ли за знаменитым земляком? Когда я был маленький, я просто приходил на каток и мне нравилось тренироваться, я не следил за лидерами. А потом, когда переехал в Москву, стал более профессионально относиться к спорту и следить за лидерами мирового фигурного катания: Юдзуру Ханю, Нэйтаном Ченом, Денисом Теном. На них равнялся.

Равняюсь ли сейчас на кого-нибудь? Да, сейчас стремлюсь кататься, наверное, как Сёма Уно, а прыгать как Нэйтан Чен», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.