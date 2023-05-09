Матыцин: мы все очень переживаем и желаем Костомарову скорейшего выздоровления

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил поддержку фигуристу Роману Костомарову. Вчера, 8 мая, олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первый после госпитализации пост в социальных сетях.

«Мы все очень переживаем, будем надеяться, будем все верить, что дела идут лучше, сил прибавляется. Все люди, все знакомые, все друзья переживают и желают ему скорейшего выздоровления», – приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена начала развиваться гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт. В конце марта после ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Тогда же стало известно, что он готовится к протезированию.