Алина Загитова показала фотографии с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы российская фигуристка Алина Загитова поделилась с подписчиками в телеграм-канале фотографии с отдыха на Мальдивах.

«Rest», – одним словом подписала спортсменка свои фотографии.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.

Утренняя зарядка от Алины Загитовой. Видеоролик: