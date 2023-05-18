Алина Загитова: благодарна каждому событию в своей жизни

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост в свой день рождения.
Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнился 21 год.
Фото: Личный архив Алины Загитовой
«Не верится, что мне уже 21! Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошёл целый год. За это короткое время успело произойти так много всего! Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили.
А ещё я безумно благодарна вам, дорогие болельщики! Я получила очень много поздравлений от вас! Это так мило!!!
Фото: Личный архив Алины Загитовой
Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении: не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире ещё так много всего интересного», — написала Загитова в соцсетях.
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