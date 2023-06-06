«Этери, ты полна дерьма». Американский журналист — о переходе дочери Тутберидзе в Грузию

Американский журналист Дэвид Лис отреагировал на переход дочери Этери Тутберидзе в сборную Грузии.

4 июня именно Лис первым сообщил, что Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, получили разрешение на смену спортивного гражданства. Вчера, 5 июня, эта информация официально подтвердилась.

«О, Этери, ты по-настоящему полна дерьма», — написал Лис в своём аккаунте The Skating Lesson.

Таким образом американский журналист ответил на комментарий Тутберидзе годичной давности. Тогда тренер заявила: «Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно».

Это была реакция Тутберидзе на предположение Лиса о смене гражданства Дэвис и Смолкиным, тогда – на американское. Журналист также высказывал мнение, что вслед за дочерью то же самое сделает и её мать.