«Костюм не показал всю её красоту». Чемпионы мира по танцам — о выступлении Туктамышевой

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские поделились впечатлениями от выступления Лизы Туктамышевой.

«Справляется ли Туктамышева с трагичными образами? Безусловно, у Лизочки получается. Она фигуристка с фундаментальным бэкграундом, она имеет точку зрения не только на фигурное катание, но и на какие-то общие жизненные вещи. Чемпион всегда отличается тем, что он погружен не только в своё дело, но ещё и всесторонне развит. Для меня показатель Лизы в этом вопросе даёт большие плюсы в её сторону, а также это помогает выражать эмоции в лирических постановках. Бытовой аспект жизни позволяет человеку шире видеть мир, и ему больше возможностей представляется показывать это через танец, через движение, через программу на льду. Но тут важно не перегрузить. Тут надо помнить, что жанр надо иногда менять, чтоб не замыливать глаз. Но я думаю, что у Лизы всё под контролем», – сказал Артемий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Я хотела бы внести ложку дёгтя насчёт женщин. Я смотрю фигурное катание и с точки зрения костюмов — их очень важно подбирать стилистически и по образу. Так как у нас своё ателье по пошиву танцевальных костюмов, костюмов для фигурного катания, я могу сказать, что в этой ситуации у меня есть огромный вопрос к фигуристам по выбору образа. Так как мы очень любим Лизу, хотели бы предложить ей наше спонсорство, чтобы сделать совместно нечто красивое. В данном прокате её образ не раскрылся полностью, костюм не показал всю её красоту. Тем более если она пошла в лирику и хочет показывать какие-то глубинные эмоции», — добавила Марина Каташинская.