Екатерина Боброва ответила, можно ли стать фигуристом-любителем с нуля

Олимпийская чемпионка в команде по фигурному катанию, ныне возглавляющая Ассоциацию развития массового фигурного катания, Екатерина Боброва ответила на вопрос о том, какой порог входа в спорт существует.

«Можно ли прийти в фигурное катание любителем с нуля? Такие люди и приходят. Например, ко мне приходят взрослые, которые от борта не могут отлипнуть, в прямом смысле. И они говорят: «Я никогда не отпущу этот бортик, он мой родной». Они боятся упасть, разбиться и поэтому просто стоят. Но потом, несколько месяцев спустя, они уже начинают делать на одной ноге цапельку, фонарики, они восклицают и говорят: «Если б мне несколько месяцев назад сказали, что я буду так кататься, я бы в жизни никому не поверил». Всё возможно сделать, главное, чтоб была цель и желание», — рассказала Боброва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.