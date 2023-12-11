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САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по её делу

САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по её делу
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Спортивный арбитражный суд (САS) не планирует спрашивать разрешения у российской фигуристки Камилы Валиевой по поводу публикации решения её дела, связанного с нарушением антидопинговых правил.

«Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной. Окончательное решение будет обнародовано.

В соответствии с кодексом спортивного арбитража CAS может опубликовать полное арбитражное решение с указанием причин. Однако, если какая-либо из сторон считает, что какая-либо информация, содержащаяся в арбитражном решении, должна оставаться конфиденциальной, они могут подать запрос на то, чтобы такая информация потенциально могла быть удалена в той мере, в какой такое удаление не повлияет на смысл или понимание решения», — сообщили информационному агентству ТАСС в пресс-службе CAS.

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