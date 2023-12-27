Леонтьева и Горелкин ответили, что изменилось в группе Жук/Свинина после того, как они ста

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной, что изменилось в работе с тренерами Александром Свининым и Ириной Жук после того, как они стали главной парой.

Танцевальный дуэт занял пятое место на чемпионате России, набрав в общей сложности 193,87 балла.

Софья: Ничего не изменилось. Мы никак не стали себя воспринимать по-другому. У нас на катке тренируются и другие ребята, которые хорошо катаются, выступают пока что по юниорам. Возможно, мы взяли на себя больше организационных моментов, например, когда у кого-то день рождения, мы организуем подарки. Так как команда большая, праздники бывают часто.

Даниил: Плюс стараемся показывать пример младшим ребятам, потому что мы старшая пара. Стараемся это делать правильно, спокойно, без какой-то дедовщины. Советуем что-то ребятам.

Софья: У нас вообще отличные отношения с младшей группой, они к нам супер относятся, и мы к ним тоже.

Даниил: Мы общаемся с ними на равных, мы их уважаем, они нас тоже. Они получают опыт от нас, нам они тоже могут что-то рассказать. В любом случае, у нас очень хорошие отношения в группе: и с командой, и с тренерами.