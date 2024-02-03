Стало известно, кто отвечал за защиту Камилы Валиевой в CAS

Стало известно, кто представлял интересы 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. По информации канадского издания Sportsnet, за защиту Камилы в сентябре и ноябре отвечала французская фирма Pinna Legal.

«Команда юристов Валиевой заявила, что рассматривает вердикт CAS, прежде чем решить, стоит ли обращаться в федеральный суд Швейцарии, отметил в своём заявлении Андреа Пинна», — пишет Sportsnet.

29 января CAS сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

Отметим, что CAS пока не опубликовал мотивировочную часть своего решения по Валиевой, предположительно, это может быть связано с тем, что Камила является защищённым лицом.