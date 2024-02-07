Елизавета Туктамышева высказалась на тему полноценного возобновления карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, в октябре 2023 года взявшая паузу в карьере, заявила, что не исключает возвращения в большой спорт.

«Есть ли у меня планы по возвращению? Да, конечно, есть планы. Я не просто так хочу на шоу в нормальном состоянии кататься, тренируюсь. Буду восстанавливать тройной аксель. Мне это интересно, всё будет зависеть от ситуации. Шоу для меня сейчас — часть поддержания формы», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

27-летняя Туктамышева — победительница чемпионата мира, чемпионата Европы и командного чемпионата мира. Также у Елизаветы две серебряные и две бронзовые медали с этих соревнований. В настоящий момент спортсменка участвует в показательных шоу, а также пробует себя в роли комментатора.