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Елизавета Туктамышева отреагировала на статус секс-символа фигурного катания в России

Елизавета Туктамышева отреагировала на статус секс-символа фигурного катания в России
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась по поводу своего неофициального статуса «секс-символа российского фигурного катания».

«Меня называют секс-символом российского фигурного катания? Не знаю, у нас сейчас очень много ярких девушек, особенно в шоу. У нас идёт соревнование. Нет одного человека, который был бы самым сексуальным на льду. Мне кажется, это точно не я (улыбается). Мне тяжело о себе говорить, это плохо получается. Если это видят люди, да, конечно, мне приятно это слышать. Это круто, но мне тяжело оценивать себя со стороны», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

Осенью 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере, но несколько недель назад выступила на чемпионате России по прыжкам.

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