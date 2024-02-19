Леонова считает, что Валиева сможет без труда вернуться в спорт после дисквалификации

Серебряный призер чемпионата мира Алёна Леонова заявила, что Камиле Валиевой не составит большого труда вернуться в большой спорт. Сделав это, она получит огромное уважение.

«Если у нее будет огромное желание, она вернется быстро. Есть такая поговорка: «Ноги помнят». Прийти в форму ей не составит особого труда, находясь в таком штабе и с такими специалистами.

Она сейчас, возможно, уделит этому время (шоу-программам — прим. «Чемпионата»), немножко отвлечется. Но если она потом вернется, то это будет очень круто. Насколько мы знаем, девочки (Трусова, Загитова, Щербакова — прим. «Чемпионата») выбрали немножко другой путь, другую профессию и нашли себя там. Но если Камила найдет в себе силы и вернется, она получит огромное уважение", — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Напомним, что 29 января спортивный арбитражный суд в г. Лозанне дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. С этого момента фигуристка прекратила тренировки и не поедет на ближайшие выступления.