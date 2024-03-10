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Вайцеховская — о «Русском вызове»: турнир скатился к банальным показательным выступлениям

Вайцеховская — о «Русском вызове»: турнир скатился к банальным показательным выступлениям
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Олимпийская чемпионка в прыжках воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями о турнире шоу-программ «Русский вызов». Напомним, победу в нём уже второй год подряд одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Впечатление с колёс – турниру шоу-программ сильно не хватает в судейской панели Татьяны Тарасовой. Именно там, а не на комментаторской позиции. Должен же быть среди арбитров хоть один человек, реально понимающий, что по-настоящему круто на льду, а что просто весёленький танчик из тысячи подобных», – написала журналистка в своих социальных сетях.

Также Вайцеховская отметила, что номера к турниру шоу-программ должны отличаться качеством и оригинальностью, быть сделанными заранее, но многие постановки этого года были больше похоже на показательные выступления, обычно делающиеся в ночь после соревнований.

«Если вывести за скобки Гуменника, Синицыну и Савосина, турнир шоу-программ уверенно скатывается к формату банальных показательных выступлений: «Хоть бы склон увить плющом, я катаюсь ни о чём…»

И Безруков тут совершенно прав в своём комментарии», — добавила Вайцеховская, намекая на критический комментарий актёра после проката Дмитрия Алиева.

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