Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших при трагедии в Подмосковье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших при трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплочённость и поддержка друг друга», — написала фигуристка под своим постом.

Напомним, 22 марта накануне концерта музыкальной группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу по мирным жителям. На момент начала трагедии все билеты в концертный зал были распроданы. После стрельбы в здании начался пожар, которые локализовывали на протяжении нескольких часов.

Многие известные личности и спортсмены уже высказались по поводу случившегося.