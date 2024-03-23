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Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших при трагедии в Подмосковье

Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших при трагедии в Подмосковье
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших при трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплочённость и поддержка друг друга», — написала фигуристка под своим постом.

Напомним, 22 марта накануне концерта музыкальной группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу по мирным жителям. На момент начала трагедии все билеты в концертный зал были распроданы. После стрельбы в здании начался пожар, которые локализовывали на протяжении нескольких часов.

Многие известные личности и спортсмены уже высказались по поводу случившегося.

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