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Алёна Косторная показала, как её видят хейтеры

Алёна Косторная показала, как её видят хейтеры
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Российская фигуристка, выступающая в парном катании, Алёна Косторная показала, как её видят недоброжелатели. Спортсменка сообщила об этом в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Алёны Косторной

«Так меня видят хейтеры», — подписала фото Косторная.

Напомним, фигуристка завершила сольную карьеру в начале 2023 года и перешла в парное катание. Пиком карьеры Косторной стал чемпионат Европы — 2020 в Граце, который она выиграла. Не сумев пробиться на Олимпиаду в Пекине, молодая фигуристка приняла решение больше не выступать одна, встав в пару с Георгием Куницей, который также является её мужем.

В сезоне-2023/2024 Косторная и её партнёр не выступали из-за стрессового перелома стопы Алёны. О том, можно ли будет увидеть их в следующем сезоне, спортивная пара ничего не говорила.

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