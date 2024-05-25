Известные болельщики «Динамо», которые заждались золота. Про некоторых вы могли и не знать

«Динамо» может стать чемпионом России. Впервые в своей истории. Последний полноценный национальный титул команда выигрывала в далёком 1963 году. Было и так называемое «половинчатое» чемпионство за сезон 1976 года, когда разыгрывалось два трофея – весенний и осенний. И вот спустя много лет болельщики снова могут испытать для кого-то забытые, а для кого-то совсем новые эмоции.

Вообще, за «Динамо» в разные периоды было модно болеть. И клуб почти всегда имел мощную и даже авторитетную аудиторию. В прошлом веке за команду, например, переживали Юрий Никулин, Лев Дуров и Евгений Леонов. Из политических деятелей – Лаврентий Берия, Феликс Дзержинский, Анастас Микоян, Георгий Маленков.

В начале 2000-х клуб угодил в кризис и по понятным причинам не получал подпитку болельщиками-инфлюенсерами. Но в последние пять лет команда показывает отличные результаты, а ещё перебралась на новый стадион. Так что появилось в том числе молодое поколение, которое активно поддерживает «Динамо». Также важно отметить, что клуб мощно работает в этом направлении, сотрудничая с блогерами, артистами и лидерами мнений.

Влад А4 на стадионе «Динамо» Фото: fcdm.ru

Например, с Владом A4, Егором Кридом, Люсей Чеботиной, Мией Бойка, Павлом Деревянко. Но здесь мы вспомним самых главных.

Виктор Гусев, спортивный комментатор

У Виктора Гусева вообще уникальный жизненный сюжет. Впервые он оказался на стадионе в 1963-м, когда «Динамо» в последний раз выиграло титул.

Виктор Гусев спортивный комментатор «Динамо» играло со «Спартаком», и дело было не в Петровском парке, а в «Лужниках». Это была выездная игра. Тогда «Динамо» выиграло 1:0. Юрий Вшинцев забил в ворота… Владимира Маслаченко, вратаря «Спартака». И мог ли я тогда представить, что в каком-то невероятном будущем буду другом Владимира Никитовича, что мы будем вместе работать, комментировать? И кто бы мне тогда сказал, что «Динамо» в следующий раз будет чемпионом вообще неизвестно когда. Было только половинчатое чемпионство в 1970-е. И всё. Тогда казалось: ну, после чемпионства 1964-й пропустим, а в 1965-м точно снова победим. Сложно быть болельщиком клуба. Но «Динамо» — это жизнь, и ей оно остается и сейчас».

Евгения Медведева, фигуристка

Евгения – представитель как раз молодой аудитории, с которой клуб сейчас активно работает. В последние несколько лет она часто посещает матчи, ведет программы на Youtube-канале клуба и уже очень даже неплохо разбирается в футболе.

Евгения Медведева фигуристка «На «Динамо» я оказалась случайно. Меня пригласили на финал Кубка России в 2022 году на стадион «Лужники». У «Спартака» было большинство болельщиков на трибунах. Я тогда подумала: «Чёрт возьми, буду болеть за «Динамо»!» Во‑первых, у них клевая форма, я обожаю синий цвет. Во‑вторых, в команде очень много молодёжи, и это подкупает. Конечно, верю в чемпионство «Динамо». Даже мои друзья, которые болеют за другие клубы, написали, что то, что делает «Динамо», классно. Я уверена, что всё будет хорошо».



Лев Лещенко, народный артист РСФСР

У Льва Валерьяновича любовь к клубу с детства. Его отец работал в органах госбезопасности, так что выбора у мальчика не было. Так ещё и место жительства благоволило.

Лев Лещенко народный артист РСФСР «После переезда на Войковскую первым делом ломанулся на стадион «Динамо». Все двери тогда были открыты – на волейбольную площадку, баскетбольную, два футбольных поля. Меня записали туда, дали клубный билет: красивая такая была книжечка. Выдали белую майку, синие трусы и кеды, такая была гордость для мальчишки в четвёртом классе носить эту форму! А самое главное — всё это давало нам право ходить на Восточную трибуну стадиона «Динамо», поэтому я и посещал практически все матчи тогдашнего первенства СССР по футболу, хорошо знал многих игроков. Даже сказал бы, что прошлое знаю лучше нашего настоящего – тогда удавалось следить за всеми соперниками, а сейчас наблюдаю только за динамовцами. Раньше мы ездили на базу в Новогорск, дружили и приятельствовали с футболистами, хоккеистами. Что готов сделать в случае чемпионства? Побриться наголо не могу, единственное, что могу сделать – это усы отрастить».



Юрий Маликов, народный артист России

У Юрия Фёдоровича всё тоже началось в детстве. Но любовь к команде он привил и сыну Дмитрию, который, кстати, даже давал концерт на «ВТБ Арене».

Юрий Маликов народный артист России «Раньше часто ходил на стадион поболеть за любимое «Динамо». Именно на стадионе увидел впервые футбол, увидел команду и влюбился. И любовь эта длится уже более 50 лет. Раньше на стадионы ходили семьями, а сейчас такое творится на матчах, что страшно за жену и детей. Слишком много стало не болельщиков, а хулиганов. И что они могут выкинуть, не знаешь. Поэтому всё чаще и чаще стал смотреть матчи дома по телевизору. Хотя это не то, накала страстей нет. Изредка всё же на игры выбираюсь».



Константин Ивлев, повар, телеведущий

Главный шеф России тоже частенько посещает матчи «Динамо». И даже в случае чемпионства ранее обещал игрокам «накрыть поляну».

Константин Ивлев шеф-повар «Любовь к этому клубу мне привил отец, который сейчас на пенсии. Он в советское время работал в КГБ, так что было понятно, за кого я буду болеть. Динамовские традиции унаследовал и мой сын. Второй важный момент – дружба с бывшим защитником, капитаном, символом бело-голубых Александром Точилиным, с которым мы ещё вместе ходили в детский сад. Именно с его подачи я начал регулярно посещать матчи команды».



Михаил Куснирович, глава группы компаний BOSCO

Бизнесмен – не просто преданный болельщик бело-голубых, но и член консультативного совета и попечительского фонда «Динамо».

Михаил Куснирович глава компании BOSCO «Для меня «Динамо» – это символ движения, как в слогане 1923 года, когда оно только создавалось. А болеть я стал с пяти-шести лет. Возможно, потому, что мой папа болел за «Спартак», а я в то время начал проявлять какую-то самостоятельность. Или же под впечатлением от рассказов про Хомича, Яшина, футболе 1945 года и шествия по английским стадионам. А может, потому, что мне нравился стадион «Динамо». И я до сих пор продолжаю болеть, хотя, конечно, уже не так активно, как в школьные и студенческие годы».



Борис Крюк, ведущий телеигры «Что? Где? Когда?»

Известный телеведущий тоже с детства поддерживает динамовцев.

Борис Крюк ведущий «Что? Где? Когда?» «Динамо» – это для меня «движение души». В том смысле, что, когда играет московское «Динамо», я не могу оставаться равнодушным. Болею с детства, лет с пяти. Спортсменов, которыми болельщики «Динамо» могут гордиться, сотни, а может, и тысячи. Но если надо выбирать, то, видимо, из-за того, что кумиры появляются в детстве, это хоккеист Александр Мальцев! Это мой герой, не только противостоявший ЦСКА, который тогда был, по сути, сборной СССР, но и не перешедший в команду Тихонова».



Александр Елагин, спортивный комментатор, актёр

Ещё один известный футбольный комментатор – поклонник бело-голубых.

Александр Елагин спортивный комментатор «Я являюсь многолетним болельщиком «Динамо», поклонником таланта Льва Яшина, Игоря Численко, Михаила Якушина, Константина Бескова и других героев легендарного клуба. Очень надеюсь, что доживу до того дня, когда динамовцы завоюют золотые медали чемпионата страны и громко напомнят всем, что «Динамо» – это лучший футбольный клуб мира. Такое уже было, такое непременно, я уверен, случится снова! «Динамо» – ты в моём сердце навсегда!»

В материале использованы прямые речи со следующих ресусов: RT, Youtube-канал Rogozavr, «Матч ТВ», «Коммерсантъ», официальный сайт «Динамо»