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Истории преодоления российских фигуристок: Валиева и допинговая история, травмы Трусовой, Медведевой, Загитовой, Щербаковой

Допинг Валиевой, стресс-перелом Трусовой. Через какие испытания прошли наши фигуристки?
Виктория Копко
Истории преодоления российских фигуристок
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Травмы, с которыми лидеры женского одиночного катания России достигали самых больших высот. Чего это им стоило и откуда они брали мотивацию?

В фигурном катании сила заключается не только в физической подготовке, но и в непоколебимой воле к победе. Испытания в спорте не обошли топовых российских фигуристок: Камилу Валиеву, Александру Трусову, Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву, Алину Загитову и Евгению Медведеву. Вспоминаем самые громкие истории преодоления прошлых лет.

Возможно ли возвращение Камилы Валиевой?

Камила Валиева – пример несгибаемой воли. Её имя уже вписано в историю фигурного катания, но сейчас она стоит на пороге новой главы в своей карьере. В феврале 2022 года во время зимних Олимпийских игр в Пекине стало известно о положительном допинг-тесте Валиевой, она была заподозрена в употреблении триметазидина — вещества, запрещённого Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Самое главное о допинговом деле и дисквалификации Валиевой:
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Защита спортсменки не смогла доказать, что вещество попало в её организм непреднамеренно, и впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Это стало серьёзным испытанием для фигуристки, но, как показало время, не концом её пути. Пока длилось разбирательство Камила продолжала участвовать в соревнованиях и демонстрировать выдающиеся результаты, занимая призовые места. В такие моменты важно было сохранить моральную стойкость, чтобы преодолеть негативные последствия и вернуться к спорту с новыми силами. Камила всегда отличалась непоколебимой мотивацией и стремлением к совершенству. От первых шагов на льду под руководством Ксении Ивановой до работы с Этери Тутберидзе Камила демонстрировала публике уникальное техническое мастерство.

Валиева и по сей день остаётся примером для молодых спортсменов по всему миру, показывая, что ни возраст, ни какие-либо другие препятствия не могут стать барьером на пути к реализации своих амбиций. Несмотря на её дисквалификацию, болельщики ждут возвращения спортсменки на лед. На днях было анонсировано участие Камилы Валиевой в гастролях Татьяны Навки. Её участие в шоу «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе» станет ярким событием для поклонников.

Олимпийские рекорды или здоровье. Приоритеты «Русской ракеты»

В олимпийском сезоне Александра Трусова столкнулась с серьёзной травмой, которая могла бы стать концом её мечтаний об Олимпийских играх. Трусова получила стрессовый перелом стопы, и это стало тяжёлым испытанием, которое требовало не только физического, но и ментального восстановления.

Александра Трусова на Олимпиаде

Александра Трусова на Олимпиаде

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Врачи отмечали, что подобные травмы являются результатом интенсивных тренировок и часто повторяющихся физических усилий. Болезненные ощущения и риск усугубить травму не помешали спортсменке продемонстрировать невероятную решимость и волю к победе. Несмотря на почти неподвижную ногу, Александра вышла на лёд и продолжила тренироваться, а в дальнейшем совершила исторический прорыв, став первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе и завоевав серебро Олимпиады. Этот результат вызвал серьёзный резонанс и споры о честности судейства. Многие фанаты задавались вопросом, были ли оценки справедливыми, учитывая выступление, которое многие считали достойным золота. Сама Трусова не смогла сдержать эмоций. «У всех есть золотая медаль, а у меня нет!» — выпалила тогда Александра со слезами на глазах.

При этом у болельщиков и специалистов фигурного катания возникал вопрос, а надо ли было в олимпийский сезон идти на такой риск и кататься с переломом? Если это, конечно, был перелом. Потому что тренерский штаб Этери Тутберидзе на тот момент хранил суровое молчание и не подтверждал, что у Саши всё так серьезно. Её упорство доказывает, что с помощью силы воли можно преодолеть любые барьеры.

«Переволновались и не ожидали, что выступит так хорошо». Триумф Щербаковой на чемпионате мира

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мир фигурного катания, вынудив спортсменов отказаться от участия в крупных международных соревнованиях. Чемпионат мира 2021 года обещал стать ареной соперничества между российскими фигуристками и Рикой Кихирой из Японии, которая произвела впечатление на национальном чемпионате, представив программу с тройным акселем и четверным сальховом. Многие сомневались в шансах Анны Щербаковой и других российских фигуристок на победу.

Анна Щербакова на чемпионате мира 2021 года

Анна Щербакова на чемпионате мира 2021 года

Фото: РИА Новости

Щербакова, воспитанница Этери Тутберидзе, пережила непростой сезон, осложнённый пневмонией. Её героическое выступление на чемпионате России казалось неповторимым подвигом. Однако все сомнения относительно статуса главного фаворита были развеяны уже в первый день женских соревнований.

«Все очень рады и счастливы. Хотя переволновались и не ожидали, что она выступит так хорошо. Она же падала на всех этих предварительных тренировках», — говорил руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев Sport24.

Вопреки невероятным сложностям в течение сезона, Аня смогла завоевать заветную награду, к которой стремилась весь год. Спортсменка никогда не жаловалась на обстоятельства, а упорно продолжала работать, и только после триумфа в Стокгольме она раскрыла подробности своих трудных тренировок.

Но и на этом трудности не закончились. Олимпийский сезон оказался ещё более трудным. Проблемы со здоровьем и неуверенный прокат на чемпионате России всколыхнули дискуссии о целесообразности участия Щербаковой в Олимпийских играх. Ученица Тутберидзе сказала, что готова работать ещё более усердно, чтобы подтвердить свой уровень. На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова выиграла золотую медаль.

Надо ли надеяться на возвращение Щербаковой и Трусовой к соревнованиям?
Щербаковой не надо возвращаться на соревнования! Она построит империю круче Загитовой Щербаковой не надо возвращаться на соревнования! Она построит империю круче Загитовой
Щербаковой не надо возвращаться на соревнования! Она построит империю круче Загитовой Щербаковой не надо возвращаться на соревнования! Она построит империю круче Загитовой

Победа над пубертатом и возвращение в спорт

Пубертат – это период, который может стать серьёзным испытанием для фигуристок. Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года, всегда выделялась своей гибкостью и техническим исполнением, что принесло ей успех на международной арене. Однако, как и многие другие спортсменки, она столкнулась с физиологическими изменениями в период подросткового возраста, когда её спортивные результаты начали колебаться, а уверенность в себе была под угрозой. Она отказалась от постоянных взвешиваний и самокритики за каждый лишний кусочек еды. Это помогало сохранить необходимый вес и вернуться к тренировкам.

Тем не менее прошедшая через сложный период пубертата Лиза научилась принимать своё тело и продолжила выступать на высоком уровне. Туктамышева и сегодня не скрывает, что у неё в планах всегда есть возвращение в большой спорт. Она никогда не отказывалась от фигурного катания, но всё будет зависеть от обстоятельств. Спортсменка активно участвует в различных шоу-программах и продолжает радовать поклонников своим мастерством.

Борьба с травмами перед главными стартами в карьере

Перед Олимпиадой в Пхëнчхане в 2018 году Евгения Медведева столкнулась с серьёзной травмой, которая могла поставить под угрозу её участие в соревнованиях. Врачи обнаружили трещину в плюсневой кости стопы, и сразу после своего триумфа на этапе Гран-при в Москве, где она заняла первое место, фигуристка отправилась на обследование в Германию. Местные врачи посоветовали уменьшить интенсивность нагрузок.

Евгения Медведева на Гран-при России – 2017

Евгения Медведева на Гран-при России – 2017

Фото: РИА Новости

Всем известно, что тренировки в команде главного тренера страны Этери Тутберидзе требуют серьезного труда. Есть важнейшее правило: каждый спортсмен мотивирует себя без внешнего давления. «После поездки в Германию мне стало легче, — рассказывала фигуристка в интервью сайту федерации фигурного катания. — Но за такой короткий срок травму до конца не удалось залечить. В Осаке после короткой я почувствовала ухудшение. Произвольную катала уже на сильных обезболивающих».

Несмотря на это, Евгения была настроена бороться до конца и выйти на лёд в любом состоянии. На Играх в Пхёнчхане Медведева выиграла две серебряные медали – в личных и командных соревнованиях. Её решимость и желание бороться проявились в виде невероятной силы воли. А вот её главную соперницу Алину Загитову травма настигла уже после ошеломляющего успеха на Олимпийских играх.

Каждый спортсмен сталкивается с трудностями в постолимпийском сезоне, но для Загитовой эти испытания приобрели особенно острый характер из-за полученного ожога.

В декабре, накануне чемпионата России, появились слухи о возможном снятии Загитовой с соревнований из-за травмы. В Саранске прыжки были неуверенными, что повлияло на произвольную программу. Алина не смогла подняться выше пятого места, уступив лидерство трём ученицам Тутберидзе: Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алёне Косторной. На последующем чемпионате Европы Алина и вовсе сорвала произвольную программу, первое место отошло Софье Самодуровой, дебютантке соревнований.

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«Как вам лук?» Выбираем лучший образ Загитовой на Гран-при России!

Только позже стало известно, что Загитова выступала с серьёзным ожогом на ноге, полученным в результате неудачного компресса с димексидом. Выхода у Алины не было: чемпионат России был отбором на главные старты, и отказ от участия в нём мог означать потерю возможности выступить на мировом уровне. В конце сезона-2018/2019 Загитова триумфально выиграла чемпионат мира.

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