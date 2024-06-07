Допинг Валиевой, стресс-перелом Трусовой. Через какие испытания прошли наши фигуристки?

Травмы, с которыми лидеры женского одиночного катания России достигали самых больших высот. Чего это им стоило и откуда они брали мотивацию?

В фигурном катании сила заключается не только в физической подготовке, но и в непоколебимой воле к победе. Испытания в спорте не обошли топовых российских фигуристок: Камилу Валиеву, Александру Трусову, Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву, Алину Загитову и Евгению Медведеву. Вспоминаем самые громкие истории преодоления прошлых лет.

Возможно ли возвращение Камилы Валиевой?

Камила Валиева – пример несгибаемой воли. Её имя уже вписано в историю фигурного катания, но сейчас она стоит на пороге новой главы в своей карьере. В феврале 2022 года во время зимних Олимпийских игр в Пекине стало известно о положительном допинг-тесте Валиевой, она была заподозрена в употреблении триметазидина — вещества, запрещённого Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Защита спортсменки не смогла доказать, что вещество попало в её организм непреднамеренно, и впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Это стало серьёзным испытанием для фигуристки, но, как показало время, не концом её пути. Пока длилось разбирательство Камила продолжала участвовать в соревнованиях и демонстрировать выдающиеся результаты, занимая призовые места. В такие моменты важно было сохранить моральную стойкость, чтобы преодолеть негативные последствия и вернуться к спорту с новыми силами. Камила всегда отличалась непоколебимой мотивацией и стремлением к совершенству. От первых шагов на льду под руководством Ксении Ивановой до работы с Этери Тутберидзе Камила демонстрировала публике уникальное техническое мастерство.

Валиева и по сей день остаётся примером для молодых спортсменов по всему миру, показывая, что ни возраст, ни какие-либо другие препятствия не могут стать барьером на пути к реализации своих амбиций. Несмотря на её дисквалификацию, болельщики ждут возвращения спортсменки на лед. На днях было анонсировано участие Камилы Валиевой в гастролях Татьяны Навки. Её участие в шоу «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе» станет ярким событием для поклонников.

Олимпийские рекорды или здоровье. Приоритеты «Русской ракеты»

В олимпийском сезоне Александра Трусова столкнулась с серьёзной травмой, которая могла бы стать концом её мечтаний об Олимпийских играх. Трусова получила стрессовый перелом стопы, и это стало тяжёлым испытанием, которое требовало не только физического, но и ментального восстановления.

Александра Трусова на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Врачи отмечали, что подобные травмы являются результатом интенсивных тренировок и часто повторяющихся физических усилий. Болезненные ощущения и риск усугубить травму не помешали спортсменке продемонстрировать невероятную решимость и волю к победе. Несмотря на почти неподвижную ногу, Александра вышла на лёд и продолжила тренироваться, а в дальнейшем совершила исторический прорыв, став первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе и завоевав серебро Олимпиады. Этот результат вызвал серьёзный резонанс и споры о честности судейства. Многие фанаты задавались вопросом, были ли оценки справедливыми, учитывая выступление, которое многие считали достойным золота. Сама Трусова не смогла сдержать эмоций. «У всех есть золотая медаль, а у меня нет!» — выпалила тогда Александра со слезами на глазах.

При этом у болельщиков и специалистов фигурного катания возникал вопрос, а надо ли было в олимпийский сезон идти на такой риск и кататься с переломом? Если это, конечно, был перелом. Потому что тренерский штаб Этери Тутберидзе на тот момент хранил суровое молчание и не подтверждал, что у Саши всё так серьезно. Её упорство доказывает, что с помощью силы воли можно преодолеть любые барьеры.

«Переволновались и не ожидали, что выступит так хорошо». Триумф Щербаковой на чемпионате мира

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мир фигурного катания, вынудив спортсменов отказаться от участия в крупных международных соревнованиях. Чемпионат мира 2021 года обещал стать ареной соперничества между российскими фигуристками и Рикой Кихирой из Японии, которая произвела впечатление на национальном чемпионате, представив программу с тройным акселем и четверным сальховом. Многие сомневались в шансах Анны Щербаковой и других российских фигуристок на победу.

Анна Щербакова на чемпионате мира 2021 года Фото: РИА Новости

Щербакова, воспитанница Этери Тутберидзе, пережила непростой сезон, осложнённый пневмонией. Её героическое выступление на чемпионате России казалось неповторимым подвигом. Однако все сомнения относительно статуса главного фаворита были развеяны уже в первый день женских соревнований.

«Все очень рады и счастливы. Хотя переволновались и не ожидали, что она выступит так хорошо. Она же падала на всех этих предварительных тренировках», — говорил руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев Sport24.

Вопреки невероятным сложностям в течение сезона, Аня смогла завоевать заветную награду, к которой стремилась весь год. Спортсменка никогда не жаловалась на обстоятельства, а упорно продолжала работать, и только после триумфа в Стокгольме она раскрыла подробности своих трудных тренировок.

Но и на этом трудности не закончились. Олимпийский сезон оказался ещё более трудным. Проблемы со здоровьем и неуверенный прокат на чемпионате России всколыхнули дискуссии о целесообразности участия Щербаковой в Олимпийских играх. Ученица Тутберидзе сказала, что готова работать ещё более усердно, чтобы подтвердить свой уровень. На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова выиграла золотую медаль.

Победа над пубертатом и возвращение в спорт

Пубертат – это период, который может стать серьёзным испытанием для фигуристок. Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года, всегда выделялась своей гибкостью и техническим исполнением, что принесло ей успех на международной арене. Однако, как и многие другие спортсменки, она столкнулась с физиологическими изменениями в период подросткового возраста, когда её спортивные результаты начали колебаться, а уверенность в себе была под угрозой. Она отказалась от постоянных взвешиваний и самокритики за каждый лишний кусочек еды. Это помогало сохранить необходимый вес и вернуться к тренировкам.

Тем не менее прошедшая через сложный период пубертата Лиза научилась принимать своё тело и продолжила выступать на высоком уровне. Туктамышева и сегодня не скрывает, что у неё в планах всегда есть возвращение в большой спорт. Она никогда не отказывалась от фигурного катания, но всё будет зависеть от обстоятельств. Спортсменка активно участвует в различных шоу-программах и продолжает радовать поклонников своим мастерством.

Борьба с травмами перед главными стартами в карьере

Перед Олимпиадой в Пхëнчхане в 2018 году Евгения Медведева столкнулась с серьёзной травмой, которая могла поставить под угрозу её участие в соревнованиях. Врачи обнаружили трещину в плюсневой кости стопы, и сразу после своего триумфа на этапе Гран-при в Москве, где она заняла первое место, фигуристка отправилась на обследование в Германию. Местные врачи посоветовали уменьшить интенсивность нагрузок.

Евгения Медведева на Гран-при России – 2017 Фото: РИА Новости

Всем известно, что тренировки в команде главного тренера страны Этери Тутберидзе требуют серьезного труда. Есть важнейшее правило: каждый спортсмен мотивирует себя без внешнего давления. «После поездки в Германию мне стало легче, — рассказывала фигуристка в интервью сайту федерации фигурного катания. — Но за такой короткий срок травму до конца не удалось залечить. В Осаке после короткой я почувствовала ухудшение. Произвольную катала уже на сильных обезболивающих».

Несмотря на это, Евгения была настроена бороться до конца и выйти на лёд в любом состоянии. На Играх в Пхёнчхане Медведева выиграла две серебряные медали – в личных и командных соревнованиях. Её решимость и желание бороться проявились в виде невероятной силы воли. А вот её главную соперницу Алину Загитову травма настигла уже после ошеломляющего успеха на Олимпийских играх.

Каждый спортсмен сталкивается с трудностями в постолимпийском сезоне, но для Загитовой эти испытания приобрели особенно острый характер из-за полученного ожога.

В декабре, накануне чемпионата России, появились слухи о возможном снятии Загитовой с соревнований из-за травмы. В Саранске прыжки были неуверенными, что повлияло на произвольную программу. Алина не смогла подняться выше пятого места, уступив лидерство трём ученицам Тутберидзе: Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алёне Косторной. На последующем чемпионате Европы Алина и вовсе сорвала произвольную программу, первое место отошло Софье Самодуровой, дебютантке соревнований.

Только позже стало известно, что Загитова выступала с серьёзным ожогом на ноге, полученным в результате неудачного компресса с димексидом. Выхода у Алины не было: чемпионат России был отбором на главные старты, и отказ от участия в нём мог означать потерю возможности выступить на мировом уровне. В конце сезона-2018/2019 Загитова триумфально выиграла чемпионат мира.