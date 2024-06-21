МОК убрал фотографию Евгении Медведевой с сайта Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) убрал фотографию двукратной чемпионки мира и Европы в женском одиночном катании российской фигуристки Евгении Медведевой с сайта Олимпийских игр — 2026 в Италии.

24-летняя россиянка была на обложке турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Милане. Однако теперь её заменили на итальянскую фигуристку Каролину Костнер.

Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Последним официальным соревнованием Медведевой является чемпионат России. Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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